BMW протаранила дом: прокуратура сообщила новые подробности тяжелого ДТП

Прокуратура сообщила Sakala, что 22-летняя девушка, которая находилась за рулем, была в состоянии наркотического опьянения.

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры сообщил, что на данный момент проходят следственные действия, в том числе допросы. В результате экспертизы был подтвержден факт того, что водитель был в наркотическом опьянении. Сейчас проводятся автотехническая экспертиза и дорожно-транспортная экспертиза, их результаты еще не поступили в прокуратуру.

Сразу после ДТП экспресс-тест выявил у 22-летней женщины было выявлено употребление конопли. Водитель отрицала употребление наркотиков.

Ущерб от аварии составил 30 000 евро. Получивший серьезные повреждения дом на данный момент при помощи страховой фирмы был восстановлен.