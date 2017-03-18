BMW протаранила дом: прокуратура сообщила новые подробности тяжелого ДТП

В прошлом году вечером 21 ноября в Вильянди водитель BMW разогнался на Рижском шоссе до такой скорости, что не справился с управлением на повороте. Машина наскочила на бордюр, взмыла в воздух, перелетела через другой автомобиль и влетела в жилой дом. Наркотическое опьянение 22-летней женщины, которая была за рулем, теперь подтверждено официально.
Прокуратура сообщила Sakala, что 22-летняя девушка, которая находилась за рулем, была в состоянии наркотического опьянения.
Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры сообщил, что на данный момент проходят следственные действия, в том числе допросы. В результате экспертизы был подтвержден факт того, что водитель был в наркотическом опьянении. Сейчас проводятся автотехническая экспертиза и дорожно-транспортная экспертиза, их результаты еще не поступили в прокуратуру.
Сразу после ДТП экспресс-тест выявил у 22-летней женщины было выявлено употребление конопли. Водитель отрицала употребление наркотиков.
Ущерб от аварии составил 30 000 евро. Получивший серьезные повреждения дом на данный момент при помощи страховой фирмы был восстановлен.