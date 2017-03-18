Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

BMW протаранила дом: прокуратура сообщила новые подробности тяжелого ДТП

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Marko Suurmägi

В прошлом году вечером 21 ноября в Вильянди водитель BMW разогнался на Рижском шоссе до такой скорости, что не справился с управлением на повороте. Машина наскочила на бордюр, взмыла в воздух, перелетела через другой автомобиль и влетела в жилой дом. Наркотическое опьянение 22-летней женщины, которая была за рулем, теперь подтверждено официально.

Прокуратура сообщила Sakala, что 22-летняя девушка, которая находилась за рулем, была в состоянии наркотического опьянения.

Советник по прессе Лыунаской окружной прокуратуры сообщил, что на данный момент проходят следственные действия, в том числе допросы. В результате экспертизы был подтвержден факт того, что водитель был в наркотическом опьянении. Сейчас проводятся автотехническая экспертиза и дорожно-транспортная экспертиза, их результаты еще не поступили в прокуратуру.

Сразу после ДТП экспресс-тест выявил у 22-летней женщины было выявлено употребление конопли. Водитель отрицала употребление наркотиков.

Ущерб от аварии составил 30 000 евро. Получивший серьезные повреждения дом на данный момент при помощи страховой фирмы был восстановлен.

Наверх