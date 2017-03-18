Видео: в Брюсселе после взрыва газа обрушились два жилых дома
18. март 2017 21:52
В коммуне Сен-Жиль в Брюсселе от взрыва бытового газа обрушились два жилых дома, сообщает RTBF. В результате пострадали семь человек.
Инцидент произошел в субботу, 18 марта, около 15:30 (16:30 по эстонскому времени). После взрыва последовал пожар, потушить который удалось только спустя два часа, сообщает "Лента.ру".
«Один дом разрушился полностью, от второго здания остался только фасад», — рассказал представитель пожарного департамента Брюсселя. По его словам, один пострадавший получил серьезные травмы.
#Belgium BREAKING | 7 injured as huge #explosion rocks #Brussels neighborhood pic.twitter.com/WYEqamFTqe— dotemirates (@dotemirateseng) 18 марта 2017 г.