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Видео: в Брюсселе после взрыва газа обрушились два жилых дома

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В коммуне Сен-Жиль в Брюсселе от взрыва бытового газа обрушились два жилых дома, сообщает RTBF. В результате пострадали семь человек.

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, около 15:30 (16:30 по эстонскому времени). После взрыва последовал пожар, потушить который удалось только спустя два часа, сообщает "Лента.ру".

«Один дом разрушился полностью, от второго здания остался только фасад», — рассказал представитель пожарного департамента Брюсселя. По его словам, один пострадавший получил серьезные травмы.

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