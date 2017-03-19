Невероятно! Как привести себя в форму с помощью туалетной бумаги

Тренер Ыннела Раудсепп показала некоторые простые упражнения, которые могут заменить обычные тренировки рук, ног, живота и спины в тренажерном зале, пишет Virumaa Teataja.

Каждое упражнение нужно выполнять по четыре подхода с 10-12 повторениями. Между подходами должна быть пауза примерно в 30 секунд.

Упражнение на руки

Примите упор лежа. Дотянитесь рукой до рулона туалетной бумаги и поставьте его рядом с собой. Когда все рулоны окажутся с другой стороны, начните перемещать их обратно другой рукой. Если стоять в упоре лежа тяжело, то можно сначала упираться в пол коленями. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

После каждого отжимания дотрагивайтесь то одной, то другой рукой до рулона туалетной бумаги. Если стоять в упоре лежа тяжело, то можно сначала упираться в пол коленями. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

Упражнения на ноги

Сделайте выпад. Возьмите рулон туалетной бумаги, пронесите его под ногой и поставьте рядом с собой с другой стороны. Повторяйте управжнение пока все рулоны не окажутся с другой стороны. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

Присядьте, возьмите рулон туалетной бумаги, встаньте, в прыжке развернитесь на 180 градусов, вновь присядьте и поставьте рулон на пол. Повторяйте упражнение пока все рулоны не окажутся за вами. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

Упражнения на спину

Упражнение аналогично первому. Только на этот раз руки согнуты в локтях/ 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

Встаньте так, как показано на картинке. Возьмите рулон туалетной бумаги и помести его себе за спину. Повторяйте упражнение до тех пор, пока все рулоны не окажутся у вас за спиной. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž

Упражнения для живота

Лягте на спину. Возьмите рулон туалетной бумаги и поместите его перед собой. В одной версии рулоны стоит сразу за вашей спиной и их нужно ставить перед собой. В другой версии рулоны находятся сбоку и их тоже нужно ставить сбоку. / 4 X Meelis Meilbaum, montaaž