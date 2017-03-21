Будут ли в Эстонии сносить хрущевки?

Когда в СССР началось массовое строительство хрущевок, считалось, что они – жилье сугубо временное и через 25 лет перестанут существовать. Более поздние серии были рассчитаны на 50 лет. Наши реновированные, утепленные и порой совсем не похожие на себя шестидесятилетней давности дома стояли, стоят и стоять будут, как бы не злопыхали скептики.

Однако те из наших читателей, кто смотрят российские телеканалы и читают российский интернет, озабочены: в Москве набирает обороты второй этап сноса хрущевок, обсуждается, за чей счет будут построено новое жилье для владельцев хрущевок, желающие продать свое добро собственники приватизированных квартир поднимают цены… Читатели волнуются: не начнется ли и у нас то же самое.

Фото: polit.ru

Мы начали с чтения последних российских новостей и выяснили, что сносят не все подряд и на законном основании. Процесс носит название «Проект реновации». Правда, мы понимаем под этим термином капитальный ремонт, а россияне – обновление старого жилого фонда. Ну да ладно.

На первом этапе сносились дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Описание этих зданий легко найти в интернете. К «несносимым» сериям отнесли панельные хрущевки серии 1-515, блочные - серии 1-510 и кирпичные - серии 1-511, 1-447. Такие здания имеют принципиально другую конструктивную систему и рассчитаны на более длительный срок эксплуатации.

«Новая газета», назвавшая Проект реновации великим расселением, пишет: «По предварительным данным, под программу сноса пятиэтажек попадает 8 тысяч домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей. Реализацию проекта планируется начать в сентябре 2017-го, а отдать на него потребуется не одно десятилетие. Это явно выходит за пределы политического будущего президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, давших старт мегапроекту, но сила инерции будет слишком велика, чтобы проект просто так остановился».

А планировалось уже закончить... Фото:2017god.com

В Думу внесен и законопроект от «Единой России», один из пунктов которого нас очень заинтересовал: ​решение о сносе пятиэтажки будут принимать жители каждого конкретного дома. И как решит большинство жителей, такое решение и будет принято. Но это, как вы правильно понимаете, законопроект.

По действующему сейчас закону, собственник квартиры может рассчитывать на получение равноценного жилья той же площади, а не по социальной норме, составляющей в Москве 18 квадратных метров на человека. Правда, другие источники считают, что по 18 метров люди все-таки получат, но на большую площадь могут претендовать только очередники, которых в хрущевках около 25 000 – почти 35% от общего числа очередников.

С критикой программы выступили «Ведомости», которые считают, что активизация программы переселения связана с приближающимися выборами мэра столицы и президента. Из статьи вытекает, что одной из главных причин провала первого этапа является земельная проблема. Вот сейчас попрошу внимания!

В российский Земельный кодекс в связи с программой сноса хрущевок были внесены изменения, по которым земля под сносимыми домами могла предоставляться инвесторам лишь на аукционе, пишут«Ведомости». То есть занимающимся расселением хрущевок фирмам приходилось строить дома для переселенцев на уже имеющейся у них земле. В эти дома из-за места их расположения частенько отказывались переезжать собственники.