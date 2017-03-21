Будут ли в Эстонии сносить хрущевки?

Ответ на этот вопрос, как выяснилось, живо волнует наших читателей. Давайте разбираться.
Когда в СССР началось массовое строительство хрущевок, считалось, что они – жилье сугубо временное и через 25 лет перестанут существовать. Более поздние серии были рассчитаны на 50 лет. Наши реновированные, утепленные и порой совсем не похожие на себя шестидесятилетней давности дома стояли, стоят и стоять будут, как бы не злопыхали скептики.
Однако те из наших читателей, кто смотрят российские телеканалы и читают российский интернет, озабочены: в Москве набирает обороты второй этап сноса хрущевок, обсуждается, за чей счет будут построено новое жилье для владельцев хрущевок, желающие продать свое добро собственники приватизированных квартир поднимают цены… Читатели волнуются: не начнется ли и у нас то же самое.
Фото: polit.ru
Мы начали с чтения последних российских новостей и выяснили, что сносят не все подряд и на законном основании. Процесс носит название «Проект реновации». Правда, мы понимаем под этим термином капитальный ремонт, а россияне – обновление старого жилого фонда. Ну да ладно.
На первом этапе сносились дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Описание этих зданий легко найти в интернете. К «несносимым» сериям отнесли панельные хрущевки серии 1-515, блочные - серии 1-510 и кирпичные - серии 1-511, 1-447. Такие здания имеют принципиально другую конструктивную систему и рассчитаны на более длительный срок эксплуатации.
«Новая газета», назвавшая Проект реновации великим расселением, пишет: «По предварительным данным, под программу сноса пятиэтажек попадает 8 тысяч домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей. Реализацию проекта планируется начать в сентябре 2017-го, а отдать на него потребуется не одно десятилетие. Это явно выходит за пределы политического будущего президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, давших старт мегапроекту, но сила инерции будет слишком велика, чтобы проект просто так остановился».
А планировалось уже закончить... Фото:2017god.com
В Думу внесен и законопроект от «Единой России», один из пунктов которого нас очень заинтересовал: решение о сносе пятиэтажки будут принимать жители каждого конкретного дома. И как решит большинство жителей, такое решение и будет принято. Но это, как вы правильно понимаете, законопроект.
По действующему сейчас закону, собственник квартиры может рассчитывать на получение равноценного жилья той же площади, а не по социальной норме, составляющей в Москве 18 квадратных метров на человека. Правда, другие источники считают, что по 18 метров люди все-таки получат, но на большую площадь могут претендовать только очередники, которых в хрущевках около 25 000 – почти 35% от общего числа очередников.
С критикой программы выступили «Ведомости», которые считают, что активизация программы переселения связана с приближающимися выборами мэра столицы и президента. Из статьи вытекает, что одной из главных причин провала первого этапа является земельная проблема. Вот сейчас попрошу внимания!
В российский Земельный кодекс в связи с программой сноса хрущевок были внесены изменения, по которым земля под сносимыми домами могла предоставляться инвесторам лишь на аукционе, пишут«Ведомости». То есть занимающимся расселением хрущевок фирмам приходилось строить дома для переселенцев на уже имеющейся у них земле. В эти дома из-за места их расположения частенько отказывались переезжать собственники.
Хочется напомнить, что в отличие от нашей страны, в России нет понятия квартирной собственности, и дома с приватизированными квартирами стоят не на земле квартирособственников, а на государственной или муниципальной. Именно поэтому в Эстонии снос дома без согласия его собственников просто юридически невозможен. За исключением, может быть, некоторых аспектов принудительного сноса, но этой темы мы сейчас касаться не будем.
Как отметил главный архитектор Таллинна Эндрик Мянд, в Эстонии прошла реформа собственности, а результате которой многоквартирные дома так же, как и частные, стоят на закрепленной за ними и принадлежащей собственникам квартир земле. «Еще ни одно квартирное товарищество, созданное в доме хрущевского времени, не высказало желания снести свой дом и построить на его месте новый. У нас, наоборот, эти дома реконструируют, о них заботятся сами жильцы: утепляют фасады, меняют крыши – делают дома современными, способными на энергосбережение и привлекательными внешне», - сказал Мянд.
Реновированные хрущевки в Таллинне. Фото: KV.EE
Таллинн. До этого дома у товарищества еще не дошли руки. Фото: KV.EE
Хрущевка в Нарве. Фото: KV.EE
С ним согласен и главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. К сожалению, в Нарве не так, как в столице, развит процесс реновации хрущевок, которых тоже достаточно. Но сносить их не будут по той же причине: «У нас и в России разные законы, разное юридическое обоснование для подобных действий». По словам Сергеева, в Нарве сейчас в различных стадиях подготовки находятся новые проекты - реновация ратуши и Ратушной площади, прокладка новых велосипедных дорожек, освещения, строительство нового здания вокзала. Не до хрущевок! Тем более, что реновируют их, как правило, взяв кредит, сами собственники, а не город. Правда, в Таллинне регулярно проходит раздача пособия квартирным товариществом на ремонт фасадов. Но это - Таллинн, город во много раз богаче Нарвы.
Однако услышав, что находящиеся вокруг ратуши и нового здания колледжа, хрущевки так и останутся без изменений, мы задумались: как будет выглядеть это соседство после тотальной реконструкции исторической площади?
Нарва. Ратушная площадь. Фото: the-village.ru
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