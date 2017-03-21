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The Mirror выдала кулачные бои на Масленицу за побоище российских футбольных фанатов

Sports.ee
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Масленица. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Британское издание The Mirror выдало кулачные бои во время празднования Масленицы в центре русской культуры "Кремль в Измайлово" за тренировки российских фанатов.

Таблоид опубликовал итоги "шокирующего расследования", согласно которому российские футбольные хулиганы на городских улицах проводят кулачные бои, активно готовясь к нападению на англичан в ходе домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет newsru.com.

Публикация проиллюстрирована фотографиями и видеороликом, на которых, по утверждению автора расследования Энди Лайонса, дерутся члены двух самых "печально известных" фанатских группировок России Landscrona и Uralmash Steel Monsters. Читателям рассказали о том, какие неприятности ждут иностранных болельщиков на ЧМ-2018.

На деле этими "ультрас" оказались участники кулачных боев, проходивших в Измайлово во время гуляний на Масленицу.

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