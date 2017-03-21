Тяжелое ДТП около Хальяла: грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли двое
21. март 2017 19:48
Сегодня около семи часов вечера в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва около Хальяла произошла авария, в которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека.
Сообщение об аварии поступило в 18.51. Погибли двое людей, находившихся в легковом автомобиле. Информация о погибших уточняется.
На месте происшествия идут спасательные работы. Известно, что водитель грузовика серьезных травм не получил. На месте находятся несколько бригад скорой помощи, полиция и спасатели.
Движение на участке аварии затруднено. Водителей направляют в объезд. Департамент шоссейных дорог просит по возможности избегать этого участка.