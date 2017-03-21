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Тяжелое ДТП около Хальяла: грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли двое

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около семи часов вечера в Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва около Хальяла произошла авария, в которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии погибли два человека.

Сообщение об аварии поступило в 18.51. Погибли двое людей, находившихся в легковом автомобиле. Информация о погибших уточняется.

На месте происшествия идут спасательные работы. Известно, что водитель грузовика серьезных травм не получил. На месте находятся несколько бригад скорой помощи, полиция и спасатели.

Движение на участке аварии затруднено. Водителей направляют в объезд. Департамент шоссейных дорог просит по возможности избегать этого участка.

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