Финский суд вынес приговор гражданину Эстонии, убившему сожительницу на глазах у ребенка

Преступление было совершено 7 ноября прошлого года на юго-востоке Финляндии, в регионе Южный Саво, где проживала пара с ребенком. 28-летняя женщина с шестилетним сыном переехали туда из Эстонии за две недели до преступления, пишет Postimees со ссылкой на Savon Sanomat.

Во вторник суд приговорил 27-летнего Андре Пааса к девяти годам тюремного заключения. Также он обязан выплатить своему шестилетнему сыну компенсацию в размере 15 000 евро, поскольку ребенок во время убийства был дома.

После убийства Паас перетаскивал тело то в одно, то в другое место, пока не решил позвонить в полицию и сознаться в содеянном. Следствие доказало, что Паас убил женщину, схватив ее за шею двумя руками и задушив.

Согласно показаниями свидетелей, Паас и раньше ссорился с жертвой, но убийство для всех стало шоком и никто из близких друзей семьи не смог найти этому причину.

Андре Паас отказался на судебном заседании давать показания. В ноябре после задержания он говорил полицейскому, что к убийству привели проблемы в личной жизни.

Как жертва, так и преступник — граждане Эстонии. До совершения преступления Паас жил в Финляндии полтора года.