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В Таллинне пешеход попал под машину: полиция ищет очевидцев

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.

В прошлую пятницу, 17 марта, в Таллинне на перекрестке Эхитаяте-теэ и Юлиыпиласте-теэ произошло ДТП, при котором пострадал 28-летний мужчина.

По предварительным данным, когда мужчина переходил дорогу, его сбил автомобиль серого цвета, совершавший поворот с Эхитаяте-теэ на Юлиыпиласте-теэ. Водитель доставил пострадавшего в травмопункт. Позже о произошедшем известили полицию.

Полиция просит водителя автомобиля, а также возможных очевидцев аварии позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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