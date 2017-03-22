В Таллинне пешеход попал под машину: полиция ищет очевидцев
22. март 2017 14:52
В прошлую пятницу, 17 марта, в Таллинне на перекрестке Эхитаяте-теэ и Юлиыпиласте-теэ произошло ДТП, при котором пострадал 28-летний мужчина.
По предварительным данным, когда мужчина переходил дорогу, его сбил автомобиль серого цвета, совершавший поворот с Эхитаяте-теэ на Юлиыпиласте-теэ. Водитель доставил пострадавшего в травмопункт. Позже о произошедшем известили полицию.
Полиция просит водителя автомобиля, а также возможных очевидцев аварии позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.