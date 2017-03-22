В Эстонии открылся крупнейший интернет-портал, предлагающий морские круизы

Из-за возросшего спроса круизное агентство CruiseCentre сегодня открыло крупнейший в Эстонии круизный портал kruiis.ee, на котором представлены круизы порядка 100 компаний по всему миру.

Помимо количества круизных пассажиров, растет и выбор предлагаемых круизов. Круизные компании инвестируют в строительство новых лайнеров: на данный момент строится 68 судов, что является рекордом за всю историю круизного туризма. Выбор предлагаемых лайнеров, маршрутов и программ развлечений очень широк, поэтому выбрать подходящий круиз не так и просто. Поэтому сегодня туристическое бюро Estravel открыло новый круизный портал kruiis.ee, где собраны практически все доступные круизные компании в мире.

На портале kruiis.ee представлено около 100 круизных компаний. Стоимость самых дешевых круизов начинается от пары сотен евро, самыми дорогими являются экспедиционные круизы на лайнерах класса люкс, которые стоят по несколько десятков тысяч евро на пассажира. Длительность круизов варьируется от двух дней до нескольких месяцев, однако средняя длительность предлагаемых на kruiis.ee круизов – 5-7 дней.

«Количество круизных пассажиров растет по всему миру, и ожидается продолжение этой тенденции. В 2017 году общее количество круизных пассажиров, по прогнозу, составит 25,3 миллиона», – комментирует руководитель круизного агентства CruiseCentre Кристи Кукк.

«Онлайн-портал, на котором собраны различные круизные компании, облегчает клиентам поиск круиза. Тем, у кого небольшой опыт круизного отдыха, советуем перед покупкой посоветоваться с профессиональным консультантом туристического бюро, поскольку не все льготные предложения и кампании отображены в интернете. Круизы на новых лайнерах раскупаются быстро, поэтому стоит озаботиться их покупкой заранее. Уже идёт продажа круизов в 2018 году на лайнеры, которые ещё находятся в процессе строительства», – добавляет Кукк.