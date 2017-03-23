Таллиннцам невероятно повезло! Текст «Тотального диктанта» в столице зачитает мегапопулярный российский актер

Дмитрий Харатьян. Фото: Scanpix

«На днях пришла радостная весть о том, звезда любимой многими картины „Гардемарины, вперед!“ Дмитрий Харатьян принял наше приглашение принять участие в „Тотальном диктанте“. Уже через две недели в ледовом холле „Тондираба“ все желающие смогут под диктовку известного актера проверить свои знания русского языка», - сообщил вице-мэр Михаил Кылварт.

«Тотальный диктант» пройдет в Таллинне в юбилейный, пятый раз. В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить владение русским языком под диктовку известного российского актера Леонида Ярмольника собрались 2300 человек.

Подготовиться к диктанту жителям Таллинна помогут ставшие традиционными курсы «Русский по субботам». Еще можно успеть на два занятия – 25 марта и 1 апреля в Auditorium Maximum (А-002) Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29). Начало в 11 часов. Занятия проведет лектор Гуманитарного института Таллиннского университета Наталия Чуйкина.

Курсы «Русский по субботам» бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» начнется 29 марта.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как студенческая акция «Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.