Финского миллиардера оштрафовали почти на 80 000 евро - потому что не остановился на пешеходном переходе

Владелец торгового концерна Вихури, миллиардер Антти Ильмари Аарно-Вихури был не согласен со штрафом, однако теперь по решению суда ему все же придется уплатить требуемую сумму, передает Ilta-Sanomat.

Полиция выписала штраф владельцу крупного финского предприятия за то, что в мае прошлого года он не остановился на пешеходном переходе в Хельсинки и не пропустил пешеходов, несмотря на то, что все остальные машины остановились перед переходом.

Аарнио-Вихури объяснил полиции свое нарушение тем, что он не успел среагировать и остановиться на переходе. Никто в результате не пострадал. "На самом деле ничего не произошло. Находившийся рядом со мной ряд действительно остановился, но я не успел этого сделать", - пояснил Аарнио-Вихури Iltaleht.

Поскольку миллиардер не соглашался выплачивать столь крупный штраф, окружная прокуратура передала дело в суд. Прокурор сообщил Ilta-Sanomat, что назначенная Аарнио-Вихури сумма была рассчитана по тому же принципу, что и любому другому совершившему аналогичное нарушение.

Окружной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив, что миллиардер должен выплатить штраф в течение 12 дней. С учетом доходов Аарнио-Вихури штраф составил 77 808 евро. По данным СМИ, раньше в Финляндии никто не получал столь крупных штрафов за подобное нарушение.