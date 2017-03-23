24 вопроса читателей пилоту

- Почему вы пошли учиться на летчика?

- Мечта получить эту профессию появилась еще в детстве. Я хотел стать хоккеистом, учителем или летчиком, и я очень счастлив, что стал именно пилотом.

- Пожалуйста, опишите свой первый полет в качестве пилота.

- Впервые я поднялся в воздух в качестве летчика со своим инструктором летом 1988 года. Это был самолет Cessna 152 и чудесный летний вечер в Пори на западе Финляндии. Полет длился 45 минут, и это было именно то, о чем я только мог когда-то мечтать.

- Какие три самые лучшие и три самые плохие особенностей работы пилота?

- Лучшее то, что это очень интересная работа. Она разнообразна, и один полет совершенно не похож на другой. Кроме того, это постоянные вызовы. А не очень позитивно то, что мне постоянно приходится находиться вдали от своей семьи, плюс приходится много работать по ночам. Например, дальние рейсы Finnair начинаются вечером.

- Что самое сложное в работе пилота?

- Я очень давно летаю, поэтому это не сложно. Но, когда я только начал учиться на летчика, самым сложным было приземление, которое нужно было освоить. Обычно люди говорят, что летать, опираясь только на свою технику, очень сложно, но для меня это сложным не было.

- Приходилось ли вам совершать экстренную посадку, поскольку случилось что-то серьезное?

- Один раз мне пришлось садиться из-за технической неполадки на одном работающем двигателей, но все прошло хорошо.

- Вам когда-нибудь приходила в голову мысль: все, падаем!

- Нет, никогда.

- Какая часть работы пилота для вас самая сложная?

- Трудно находиться вдали от семьи, остальные аспекты работы приносят мне удовольствие.

- Какой аэропорт кажется вам самым сложным, где вы садились, и куда лучше больше не летать?

- Funchal на Мадейре очень сложный, тамошняя взлетно-посадочная полоса находится прямо у моря и рядом с горами, а также там часто дует сильный ветер.

- Какой ваш любимый пункт назначения?

- JFK в Нью-Йорке – мой любимчик. Там три аэропорта рядом, поэтому они используют метод приближения, который в другом месте плохо работает. Для пилота это интересное место для приземления.

- На каких видах самолетов вы летали в Finnair до того, как стать пилотом А350?

- За 26 лет в Finnair на летал на самолетах McDonnell Douglas DC-9 и DC-10, Airbus A320, Airbus A340, Airbus A330 и Airbus A350.

- Какой самолет вам нравится больше всего?

- McDonnell Douglas DC9 и Airbus A350. А350 – самый стабильный самолет из тех, на которых я когда-то летал, а DC-9 очень хорошо реагирует на приказы пилота.

- Расскажите о том, что вам приходит на ум, когда вы вспоминаете об Эстонии.

- В последний раз я был в Таллинне на соревнованиях дочери по фигурному катанию, поэтому у меня об Эстонии самые теплые воспоминания. Старый город Таллинна очень красив и еда очень хорошая!