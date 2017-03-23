24 вопроса читателей пилоту

Пилот Марко Валтонен работает в Finnair уже 26 лет. Летчик любезно согласился ответить на вопросы читателей Postimees.
- Почему вы пошли учиться на летчика?
- Мечта получить эту профессию появилась еще в детстве. Я хотел стать хоккеистом, учителем или летчиком, и я очень счастлив, что стал именно пилотом.
- Пожалуйста, опишите свой первый полет в качестве пилота.
- Впервые я поднялся в воздух в качестве летчика со своим инструктором летом 1988 года. Это был самолет Cessna 152 и чудесный летний вечер в Пори на западе Финляндии. Полет длился 45 минут, и это было именно то, о чем я только мог когда-то мечтать.
- Какие три самые лучшие и три самые плохие особенностей работы пилота?
- Лучшее то, что это очень интересная работа. Она разнообразна, и один полет совершенно не похож на другой. Кроме того, это постоянные вызовы. А не очень позитивно то, что мне постоянно приходится находиться вдали от своей семьи, плюс приходится много работать по ночам. Например, дальние рейсы Finnair начинаются вечером.
- Что самое сложное в работе пилота?
- Я очень давно летаю, поэтому это не сложно. Но, когда я только начал учиться на летчика, самым сложным было приземление, которое нужно было освоить. Обычно люди говорят, что летать, опираясь только на свою технику, очень сложно, но для меня это сложным не было.
- Приходилось ли вам совершать экстренную посадку, поскольку случилось что-то серьезное?
- Один раз мне пришлось садиться из-за технической неполадки на одном работающем двигателей, но все прошло хорошо.
- Вам когда-нибудь приходила в голову мысль: все, падаем!
- Нет, никогда.
- Какая часть работы пилота для вас самая сложная?
- Трудно находиться вдали от семьи, остальные аспекты работы приносят мне удовольствие.
- Какой аэропорт кажется вам самым сложным, где вы садились, и куда лучше больше не летать?
- Funchal на Мадейре очень сложный, тамошняя взлетно-посадочная полоса находится прямо у моря и рядом с горами, а также там часто дует сильный ветер.
- Какой ваш любимый пункт назначения?
- JFK в Нью-Йорке – мой любимчик. Там три аэропорта рядом, поэтому они используют метод приближения, который в другом месте плохо работает. Для пилота это интересное место для приземления.
- На каких видах самолетов вы летали в Finnair до того, как стать пилотом А350?
- За 26 лет в Finnair на летал на самолетах McDonnell Douglas DC-9 и DC-10, Airbus A320, Airbus A340, Airbus A330 и Airbus A350.
- Какой самолет вам нравится больше всего?
- McDonnell Douglas DC9 и Airbus A350. А350 – самый стабильный самолет из тех, на которых я когда-то летал, а DC-9 очень хорошо реагирует на приказы пилота.
- Расскажите о том, что вам приходит на ум, когда вы вспоминаете об Эстонии.
- В последний раз я был в Таллинне на соревнованиях дочери по фигурному катанию, поэтому у меня об Эстонии самые теплые воспоминания. Старый город Таллинна очень красив и еда очень хорошая!
- Какое чувство вы испытываете, зная, что отвечаете за столько жизней?
- Я знаю, что у меня очень большая ответственность, но я также знаю, что могу быть уверенным в своей подготовке и во втором пилоте, а также в крепких требованиях по безопасности Finnair.
- Полет для вас также обычен, как для нас управление автомобилем?
- Даже самые опытные пилоты проводят проверку перед полетом. Это часть наших правил безопасности. Это то же самое, как проверить состояние автомобиля перед поездкой и изучить дорогу прежде, чем отправитсья в магазин (как давление в шинах, нет ли ремонта на трассе, как с погодой, сколько человек в машине и так далее).
- Сколько километров вы налетали за 26 лет?
- Я налетал 16 000 часов. Средняя скорость – 850 километров в час. Получается, что пролетел около 13 600 000 километров, а значит, 324 раза обогнул земной шар.
- Какой совет вы дадите людям, которые боятся летать?
- Поговорите с каким-нибудь пилотом. Если больше знать о том, что происходит во время полета и что означают некоторые звуки, то и страх станет меньше. Возьмите с собой хорошую книгу или хорошую музыку, это поможет вам отвлечься.
- Нравятся ли вам аэродромы Ирана или Гибралтара?
- Я туда никогда не летал, поэтому не могу ответить.
- Расскажите самую смешную историю, которая происходила в кабине? Или вспомните смешную ситуацию во время полета?
- Извините, ничего такого не приходит в голову – у нас иногда случаются интересные ситуации с пассажирами, но ими, прежде всего, занимается салонный персонал.
- Не возникает ли у вас иногда желание повторить трюк, как Боб Хувер?
- Нет, рейсовые полеты – это не место для трюкачества, и я думаю, что пассажиры с этим согласны.
- Приходилось ли вам когда-нибудь принимать сложное решение, о котором вы потом сожалели или, наоборот, были довольны?
- Нет, обычно я доволен теми решениями, которые я принял.
- Не мечтаете когда-нибудь начать летать на А380?
- Было бы здорово попробовать и его, но А350, на самом деле, современный самолет, и я очень счастлив, что начал летать на нем.
- Если бы вы не стали пилотом, тогда кем?
- Хоккеист и учитель тоже были в приоритете, но я очень счастлив, что я стал пилотом.
- Как вы считаете, летчик-мужчина и летчик-женщина равны?
- Конечно!
- Как ваш организм справляется с разницей во времени?
- Я научился привыкать к разнице во времени и засыпаю легко, несмотря ни на что. Спорт тоже помогает справиться с этим.