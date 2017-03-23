Тереза Мэй о теракте в Лондоне: исполнитель родился в Британии и был известен MИ-5

«Этот человек родился в Великобритании. Несколько лет назад в его отношении провели расследование в МИ-5 в рамках дела, связанного с экстремизмом», - сказала она, выступая в парламенте.

Тереза Мэй пояснила, что в итоге то расследование было закрыто, и в последнее время он не вызывал подозрений у спецслужб.

Премьер Великобритании подчеркнула, что расследование случившегося еще не завершено, и потому она не может озвучить всю информацию, собранную следователями о террористе.

Как передает NEWSru, по последним данным, жертвами нападения стали три человека: 48-летний полицейский Кит Палмер, охранявший парламент, женщина примерно сорока лет и мужчина около пятидесяти. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека, а первоначально поступала информация о трех погибших.

В больницах находятся около 30 человек.

Группировка «Исламское государство» взяло ответственность за теракт в Лондоне, передает «Газету.Ру» со ссылкой Reuters.

Ранее британская полиция провела семь арестов после атаки на парламент.

Напомним, что Днем 22 марта автомобиль въехал в толпу на Вестминстерском мосту в Лондоне. Полицейский получил ножевое ранение на территории британского парламента, нападавший был застрелен. Позже полицейский скончался.

Полиция Великобритании расценивает инцидент с нападением у здания парламента как теракт.