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Финансовые трудности: торговая сеть Seppälä закрыла в Эстонии два магазина

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mati Hiis / Õhtuleht

Финская торговая сеть Seppälä, испытывающая финансовы трудности, закрыла в Эстонии два магазина – в торговых центрах Rocca al Mare и Magistral.

«Магазин в ТЦ Rocca al Mares закрыли, поскольку он не приносил прибыль», - сказала представитель торговой сети в Эстонии Йоланта Опалева.

«Относительно магазина в ТЦ Magistral еще ведутся переговоры с собственником здания, но в настоящее время Seppälä закрыт», - отметила она.

Опалева добавила, что, согласно ее данным, предприятие не планирует закрывать другие эстонские магазины Seppälä. Кроме двух закрывающихся магазинов, у сети Seppälä в Эстонии 16 магазинов.

Всего в Эстонии и Финляндии у Seppälä более 100 магазинов.

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