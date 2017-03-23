Финансовые трудности: торговая сеть Seppälä закрыла в Эстонии два магазина

«Магазин в ТЦ Rocca al Mares закрыли, поскольку он не приносил прибыль», - сказала представитель торговой сети в Эстонии Йоланта Опалева.

«Относительно магазина в ТЦ Magistral еще ведутся переговоры с собственником здания, но в настоящее время Seppälä закрыт», - отметила она.

Опалева добавила, что, согласно ее данным, предприятие не планирует закрывать другие эстонские магазины Seppälä. Кроме двух закрывающихся магазинов, у сети Seppälä в Эстонии 16 магазинов.

Всего в Эстонии и Финляндии у Seppälä более 100 магазинов.