Финансовые трудности: торговая сеть Seppälä закрыла в Эстонии два магазина
23. март 2017 18:17
Финская торговая сеть Seppälä, испытывающая финансовы трудности, закрыла в Эстонии два магазина – в торговых центрах Rocca al Mare и Magistral.
«Магазин в ТЦ Rocca al Mares закрыли, поскольку он не приносил прибыль», - сказала представитель торговой сети в Эстонии Йоланта Опалева.
«Относительно магазина в ТЦ Magistral еще ведутся переговоры с собственником здания, но в настоящее время Seppälä закрыт», - отметила она.
Опалева добавила, что, согласно ее данным, предприятие не планирует закрывать другие эстонские магазины Seppälä. Кроме двух закрывающихся магазинов, у сети Seppälä в Эстонии 16 магазинов.
Всего в Эстонии и Финляндии у Seppälä более 100 магазинов.