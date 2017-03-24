Трамп поставил ультиматум

Как сообщает Reuters, на вечер четверга было еще не ясно, сумеют ли предложившие законопроект республиканцы заручиться достаточной поддержкой для его принятия.

По оценке агентства, первая попытка Трампа выполнить одно из главных предвыборных обещаний может сорваться. Голосование первоначально было запланировано на седьмую годовщину подписания Бараком Обамой закона о медицинском страховании, который республиканцы и Трамп давно критикуют, на 23 марта, но его пришлось отложить, поскольку после недели переговоров президент не сумел прийти к компромиссу с группами внутри своей партии по этим поправкам.

«Мы пообещали американцам, что отменим этот нескладный закон, потому что он и сам разваливается, и причиняет ущерб семьям», - напомнил спикер палаты представителей Пол Райан, но на вопрос, хватит ли для этого голосов, не ответил.