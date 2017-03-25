В Таллинне пешеход пострадал от выехавшего на тротуар внедорожника

В Таллинне пешеход пострадал от выехавшего на тротуар внедорожникаRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 25. март 2017 09:26 ФОТО: Mihkel MaripuuВ столичном районе Мустамяэ в пятницу утром ехавший по тротуару внедорожник задел зеркалом женщину. Водитель скрылся с места ДТП.ДТП случилось в 9.02 возле Теадуспарги, 8, где 21-летний мужчина на BMW X5 ехал по тротуару и задел зеркалом руку 35-летней женщины.Водитель скрылся с места ДТП. Скорая помощь провела осмотр пострадавшей на месте происшествия.bmw зеркало машина мустамяэ пешеход таллиннПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ