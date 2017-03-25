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В Таллинне пешеход пострадал от выехавшего на тротуар внедорожника

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

В столичном районе Мустамяэ в пятницу утром ехавший по тротуару внедорожник задел зеркалом женщину. Водитель скрылся с места ДТП.

ДТП случилось в 9.02 возле Теадуспарги, 8, где 21-летний мужчина на BMW X5 ехал по тротуару и задел зеркалом руку 35-летней женщины.

Водитель скрылся с места ДТП. Скорая помощь провела осмотр пострадавшей на месте происшествия.

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