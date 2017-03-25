Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Видео: простой и дешевый способ навести идеальный порядок на кухне

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: www.flickr.com

Если скрупулезность и внимание к мелочам не являются вашей сильной чертой и в ваших шкафах постоянно царит беспорядок, этот совет - для вас, пишет Kodu. Смотрите, как дешево и быстро сделать вашу кухню идеальной.

В любом отделе конторских товаров продаются пластиковые коробки для документов. Их можно установить как в шкафчик, где хранится ваша бытовая химия, так и в холодильник, и даже закрепить двусторонней клейкой лентой к дверкам шкафов.

В эти коробки прекрасно встанут аэрозоли, коробки со стиральным порошком и прочие необходимые вещи.

В холодильнике в таких высоких коробках будут прекрасно себя чувствовать лук-порей и стебли сельдерея.

Словом, очень полезно! Смотрите видео и все поймете!

Наверх