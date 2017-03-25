Видео: простой и дешевый способ навести идеальный порядок на кухне
25. март 2017 13:20
Если скрупулезность и внимание к мелочам не являются вашей сильной чертой и в ваших шкафах постоянно царит беспорядок, этот совет - для вас, пишет Kodu. Смотрите, как дешево и быстро сделать вашу кухню идеальной.
В любом отделе конторских товаров продаются пластиковые коробки для документов. Их можно установить как в шкафчик, где хранится ваша бытовая химия, так и в холодильник, и даже закрепить двусторонней клейкой лентой к дверкам шкафов.
В эти коробки прекрасно встанут аэрозоли, коробки со стиральным порошком и прочие необходимые вещи.
В холодильнике в таких высоких коробках будут прекрасно себя чувствовать лук-порей и стебли сельдерея.
Словом, очень полезно! Смотрите видео и все поймете!