Видео: простой и дешевый способ навести идеальный порядок на кухне

В любом отделе конторских товаров продаются пластиковые коробки для документов. Их можно установить как в шкафчик, где хранится ваша бытовая химия, так и в холодильник, и даже закрепить двусторонней клейкой лентой к дверкам шкафов.

В эти коробки прекрасно встанут аэрозоли, коробки со стиральным порошком и прочие необходимые вещи.

В холодильнике в таких высоких коробках будут прекрасно себя чувствовать лук-порей и стебли сельдерея.

Словом, очень полезно! Смотрите видео и все поймете!