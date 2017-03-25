В Эстонии отдают дань памяти жертвам депортаций

Церемония возложения венков состоится в 17 часов, на церемонии выступят министр юстиции Урмас Рейнсалу, пастор Евангелической лютеранской церкви Эстонии (EELK) Яан Таммсалу и член союза Eesti Memento Пеэп Варью.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу возложит к памятнику венок от эстонского народа, венки возложат также Таллинн, дипломатический корпус и союз Eesti Memento. Затем венки и цветы смогут возложить все, кто захочет почтить память жертв депортации.

Сразу после возложения венков в 18 часов состоится традиционное зажжение свеч. Свечи зажгут также в Тарту, Пярну, Нарве и других населенных пунктах страны.

На площади Вабадузе в Таллинне свечи составят карту Эстонии в память тех 32 000 жителей Эстонии, которых репрессии коснулись самым непосредственным образом.

25 марта 1949 года трагический путь из Эстонии в Сибирь вынуждены были начать более 22 тысяч человек. Процесс их освобождения и возвращения начался только в 1958 году, а последние из оставшихся в живых были освобождены лишь в 1965 году. Несколько тысяч человек не вернулись из ссылки. Всего из Эстонии, Латвии и Литвы в марте 1949 года выслали в Сибирь в общей сложности почти 95 000 человек.