Лидеры стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза

Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.

Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.

На фоне брекзит в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.