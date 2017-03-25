Лидеры стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза
25. март 2017 13:50
Лидеры 27 стран Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах ЕС.
Декларация стала главным итогом саммита, посвященного 60-летию Римского договора (1957), который заложил основы Евросоюза.
Документ отражает видение будущего Евросоюза во всех сферах. Как ранее сообщала администрация президента Франции, в нем выражены как достижения европейцев за последние 60 лет (в том числе мир, процветание, европейская социальная модель), так и вызовы, стоящие перед ЕС, — рост популизма, недоверие к европейским институтам и террористическая угроза.
На фоне брекзит в декларации особенно подчеркивается стремление оставшихся стран к еще большему единству и солидарности.