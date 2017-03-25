Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Магнитики на холодильнике вышли из моды. А как же его украсить?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: arhiiv

Если у вас старый невзрачный холодильник, который не вписывается в интерьер кухни, его можно и даже нужно использовать как пространство для творчества!

Лучше, конечно, купить новый, но это не всегда входит в ваши планы. А старый холодильник, если он, конечно, исправен, можно элементарно покрасить в яркий цвет, отделать в технике декупажа, расписать фломастерами, оклеить зеркальной пленкой или фотообоями. А с помощью малярной ленты превратить его в полосатое или клетчатое чудо!

Подобные описания методов и способов, а также фотографии находятся ЗДЕСЬ.

Наверх