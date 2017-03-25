Магнитики на холодильнике вышли из моды. А как же его украсить?

Лучше, конечно, купить новый, но это не всегда входит в ваши планы. А старый холодильник, если он, конечно, исправен, можно элементарно покрасить в яркий цвет, отделать в технике декупажа, расписать фломастерами, оклеить зеркальной пленкой или фотообоями. А с помощью малярной ленты превратить его в полосатое или клетчатое чудо!

Подобные описания методов и способов, а также фотографии находятся ЗДЕСЬ.