Кая Каллас: выступление Хельме было грубым и пошлым

«Депутат Рийгикогу должен относиться уважительно к коллегам и всем остальным. Уважительным это высказывание точно не было», - сказала Каллас Postimees.ee.

Европарламентарий отметила, что запрещать высказывать свое мнение нельзя, но нужно учитывать, что в Эстонии действует принцип разделения властей.

«Если представители законодательной власти вмешиваются в работу судей, то в правовом государстве это недопустимо», - сказала она.

Неприемлемым является и предложение о том, что должностью судьи не должна быть пожизненной. По ее словам, должность является пожизненной, чтобы судьи были независимы, и на них нельзя было повлиять политическим силам.