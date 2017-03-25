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Кая Каллас: выступление Хельме было грубым и пошлым

Rus.Postimees.ee
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Кая Каллас. | ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Депутат Европарламента Кая Каллас считает, что высказывания Мартина Хельме в отношении судей были грубыми и пошлыми. Каллас уверена, что они идут вразрез с тем, как должен себя вести член Рийгикогу.

«Депутат Рийгикогу должен относиться уважительно к коллегам и всем остальным. Уважительным это высказывание точно не было», - сказала Каллас Postimees.ee.

Европарламентарий отметила, что запрещать высказывать свое мнение нельзя, но нужно учитывать, что в Эстонии действует принцип разделения властей.

«Если представители законодательной власти вмешиваются в работу судей, то в правовом государстве это недопустимо», - сказала она.

Неприемлемым является и предложение о том, что должностью судьи не должна быть пожизненной. По ее словам, должность является пожизненной, чтобы судьи были независимы, и на них нельзя было повлиять политическим силам.

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