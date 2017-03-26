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В Таллинне упавшей в автобусе женщине потребовалась госпитализация

Rus.Postimees.ee
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Валидатор. | ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В Таллинне в субботу днем в городском автобусе пострадала упавшая женщина, которую скорая помощь доставила в больницу.

Несчастный случай произошел в 14.38 на бульваре Вабадузе, на остановке Хыйму, когда автобус, за рулем которого был 45-летний мужчина, начал движение и в этот момент регистрировавшая поездку у валидатора 66-летняя женщина упала.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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