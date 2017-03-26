В Таллинне упавшей в автобусе женщине потребовалась госпитализация
26. март 2017 10:30
В Таллинне в субботу днем в городском автобусе пострадала упавшая женщина, которую скорая помощь доставила в больницу.
Несчастный случай произошел в 14.38 на бульваре Вабадузе, на остановке Хыйму, когда автобус, за рулем которого был 45-летний мужчина, начал движение и в этот момент регистрировавшая поездку у валидатора 66-летняя женщина упала.
Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.