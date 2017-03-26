В Таллинне упавшей в автобусе женщине потребовалась госпитализация

Несчастный случай произошел в 14.38 на бульваре Вабадузе, на остановке Хыйму, когда автобус, за рулем которого был 45-летний мужчина, начал движение и в этот момент регистрировавшая поездку у валидатора 66-летняя женщина упала.

Скорая помощь доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.