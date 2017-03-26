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В Донбассе разбился украинский военный вертолет: пять человек погибли

Rus.Postimees.ee
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Вертолет. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Украинский военный вертолет Ми-2 разбился под Краматорском, предположительно задев линию электропередачи, сообщил пресс-центр антитеррористической операции в Донбассе. Экипаж погиб, подтвердили в Минобороны. Позже представитель Минобороны Александр Мотузяник заявил, что на борту было пять человек: трое членов экипажа и два пассажира.

ЧП произошло в районе населенного пункта Малиновка, сообщает Newsru.com.

"По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередачи", - цитирует РИА "Новости".

На месте происшествия началось расследование, там работают специалисты, выясняя причины авиакатастрофы.

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