Литературный концерт Дины Рубиной в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Тексты Дины Рубиной в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего, во всех нюансах и оттенках, русского языка, неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни. На литературном концерте в Таллинне Рубина представит в том числе новейший свой роман "Бабий ветер", который вышел буквально на днях.

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