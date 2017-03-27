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Литературный концерт Дины Рубиной в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)

Rus.Postimees.ee
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Дина Рубина. | ФОТО: архив Дины Рубиной

11 апреля в таллиннском культурном центре "Сальме" пройдет литературный концерт знаменитой Дины Рубиной, автора романов "Почерк Леонардо", "Русская канарейка", "На солнечной стороне улицы" и многих других.

Тексты Дины Рубиной в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего, во всех нюансах и оттенках, русского языка, неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни. На литературном концерте в Таллинне Рубина представит в том числе новейший свой роман "Бабий ветер", который вышел буквально на днях.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!

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