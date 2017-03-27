Литературный концерт Дины Рубиной в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)
27. март 2017 11:31
11 апреля в таллиннском культурном центре "Сальме" пройдет литературный концерт знаменитой Дины Рубиной, автора романов "Почерк Леонардо", "Русская канарейка", "На солнечной стороне улицы" и многих других.
Тексты Дины Рубиной в авторском исполнении – это невероятное единство тончайшего, во всех нюансах и оттенках, русского языка, неповторимого стиля, юмора – до слез, и пронзительной мудрости разговора о жизни. На литературном концерте в Таллинне Рубина представит в том числе новейший свой роман "Бабий ветер", который вышел буквально на днях.
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!