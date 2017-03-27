Миксер: я не верю, что каждое утро Путин просыпается с мыслью, как ему лучше захватить Эстонию

"Мы считаем Россию государством, которое стремится восстановить свою былую гегемонию на территориях, которые раньше входили в состав Российской империи или в ее сферу влияния. За последние десять лет кремлевский режим развязал две войны против своих соседей - в Грузии и на Украине, а это о чем-то да говорит. Тем не менее, я не верю, что каждое утро Владимир Путин просыпается с мыслью, как ему лучше всего захватить Эстонию", - цитирует Миксера Inopressa.

По словам главы эстонского МИД, Путин верит, что все, что выгодно Западу с геополитической точки зрения, по определению не может быть хорошо для России. В итоге там, где он видит недостаток единства [Запада] или нерешительность, он усматривает шанс заполнить политический вакуум собой и не упускает его". "Путин - рациональный игрок. И с нашей точки зрения, крайне важно противодействовать его экспансионистской политике при помощи четкой и сплоченной евроатлантической позиции. Это лучший способ сбить его с толку", - уверен Миксер.

Также Миксер прокомментировал размещение войск НАТО в странах Балтии. "Численность войск НАТО весьма скромна по сравнению с военным контингентом, который Россия дислоцировала по ту сторону границы. В то же время ее достаточно для того, чтобы послать политический сигнал, что альянс един и что Путину не стоит идти на провокации. (...) Кстати, если сравнить численность войск НАТО и их вооружений, то становится понятно, что НАТО никак не угрожает России", - сказал дипломат.

Да и вообще НАТО, добавил он, это "исключительно оборонительный блок, у которого нет амбиций относительно России. Последняя рассматривает соседние страны как естественную сферу собственного влияния и собственных интересов. Мы же, напротив, считаем, что каждая страна, включая Россию, должна решать вопрос только о своей геополитической ориентации. Страны должны иметь право принимать любое решение по своему желанию - но только за себя лично, а не за Украину, Грузию и Балтию".

Но Россия, как подчеркивает Миксер, "не относится к Украине и к Грузии как к суверенным государствам. А это неприемлемо".

Что же касается санкций, то они "были введены потому, что Россия применила военную силу, передвинула границы внутри Европы, аннексировала Крым, а также развязала боевые действия на востоке Украины", указал министр. "И пока в этой ситуации не произойдет никаких изменений, санкции должны оставаться в силе. А если Россия и дальше будет отказываться исполнять свои обязательства, международное сообщество должно будет ужесточать санкции. Нельзя превращать санкции в элемент торговли и говорить: "О'кей, мы будем сотрудничать с Россией по договору о ядерном оружии и забудем ради этого об Украине и отменим санкции". Это неприемлемо".