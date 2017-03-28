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Комиссия Eesti Raudtee проверит обстоятельства утечки химикалий на станции Сонда

BNS
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ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2
ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2

Комиссия предприятия Eesti Raudtee во вторник проверит обстоятельства произошедшей накануне в Ида-Вирумаа утечки из железнодорожной цистерны химикалий.

Сегодня утром соберется комиссия предприятия Eesti Rautee, которая тщательно проверит все цистерны поезда. О происшествии извещены департамент здравоохранения и инспекция охраны окружающей среды.

В понедельник вечером на железнодорожной станции Сонда в Ида-Вирумаа произошла утечка химикатов, в связи с которой спасатели эвакуировали людей.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 16.21. На месте выяснилось, что взрывоопасный раствор протек из стоявшего на станции грузового вагона. К половине седьмого вечера опасность ликвидировали и восстановили железнодорожное движение.

Находившихся поблизости, в том числе в детском саду и магазине, людей эвакуировали в местный народный дом. После ликвидации утечки им разрешили уйти.

Прежде всего вокруг места утечки была создана защитная зона радиусом 400 м, железнодорожное движение в этом районе приостановили, но около 18.30 возобновили. Железнодорожный состав на ночь был оставлен на товарной станции.

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