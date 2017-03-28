Комиссия Eesti Raudtee проверит обстоятельства утечки химикалий на станции Сонда

Сегодня утром соберется комиссия предприятия Eesti Rautee, которая тщательно проверит все цистерны поезда. О происшествии извещены департамент здравоохранения и инспекция охраны окружающей среды.

В понедельник вечером на железнодорожной станции Сонда в Ида-Вирумаа произошла утечка химикатов, в связи с которой спасатели эвакуировали людей.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 16.21. На месте выяснилось, что взрывоопасный раствор протек из стоявшего на станции грузового вагона. К половине седьмого вечера опасность ликвидировали и восстановили железнодорожное движение.

Находившихся поблизости, в том числе в детском саду и магазине, людей эвакуировали в местный народный дом. После ликвидации утечки им разрешили уйти.

Прежде всего вокруг места утечки была создана защитная зона радиусом 400 м, железнодорожное движение в этом районе приостановили, но около 18.30 возобновили. Железнодорожный состав на ночь был оставлен на товарной станции.