Суд Евросоюза признал санкции против «Роснефти» обоснованными

"Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках, пишет "Интерфакс".

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. "Роснефть" также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

"Роснефть" оспаривает европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, а также положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе НК.

Иски в связи с европейскими санкциями подали также "Газпром нефть", ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".