Убийца экс-депутата Вороненкова похоронен по языческим обычаям

Тело 28-летнего Павла Паршова предали земле в Павлограде. При этом погребальная церемония прошла по языческим обычаям, сообщает Newsru со ссылкой на "Вести.ua".

На похоронах присутствовали мать и бабушка Паршова, которые положили на гроб черный флаг с изображением белого круга и руны внутри. Руны также изображены и на табличке, прибитой к аналогу деревянного креста, где указаны даты рождения и смерти. Такие знаки используют современные язычники-родноверы, отмечают специалисты.

Крест на могиле Паршова выполнен в виде руны "треба", которую называют руной воина или руной жертвы, которая приносится ради высшей цели. Дата рождения убийцы российского экс-депутата стоит напротив руны "мир" (символ Бога, знания и истинной веры), дата смерти - напротив руны "чернобог" (символ тени, означает освобождение, разрушение старого ради нового).

Похороны молодого человека прошли тайно, так как его мать Татьяна Паршова не захотела их афишировать, отмечают местные СМИ. Женщина решила похоронить сына в Павлограде рядом с могилой его дедушки и других родственников по ее линии.

Тело Паршова тайно вывезли ночью из Киева. Сначала его привезли в Днепр, где родственники попрощались с усопшим. Затем тело перевезли в Павлоград для погребения на небольшом кладбище в поселке Сосновка.

Похороны прошли очень быстро: отпевания не было. Среди присутствующих были только близкие родственники. Гроб для прощания на кладбище не открывали. Как только тело было предано земле, родственники сразу же уехали, отмечают журналисты.