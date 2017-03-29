Юри Ратас: у нас нет времени пребывать в шоке от Брекзита

«Мы с сожалением принимаем это сообщение и все вместе обсудим дальнейшие шаги 29 апреля, когда соберется созванный председателем Европейского совета Дональдом Туском экстренный совет, на котором будут приняты политические ориентиры в отношении того, как продолжить процесс от имени 27 государств», – сказал премьер-министр Ратас и добавил, что самое важное и срочное – уменьшить неопределенность и ущерб гражданам, предприятиям и странам ЕС.

«Самая важная задача Европейского союза до и во время переговоров – уменьшить неуверенность у людей и предприятий, на которые выход Великобритании может повлиять», – подчеркнул премьер-министр.

По словам премьер-министра, позиция Эстонии в части будущих отношений Великобритании с Европейским союзом остается открытой и конструктивной. «Хорошие и близкие отношения в будущем отвечают интересам как Европейского союза, так и Великобритании», - отметил Ратас.

«У нас нет времени пребывать в шоке от Брекзита, мы должны все вместе двигаться вперед, - продолжил он. - Мы должны постоянно помнить, что наши общие ценности – демократия, мир, стабильность и экономическое благополучие являются в объединенной Европе историческим достижением, которое нужно беречь и развивать. Во имя этого мы должны в сложные времена держаться вместе».

Ратас выразил надежду, что выход Великобритании из Европейского союза пройдет максимально гладко. «Европейской комиссии отводится ведущая роль в переговорах о выходе, однако мы будем ежедневно тесно сотрудничать в ходе переговоров и при подготовке политических решений», – пояснил Ратас.

«В качестве страны-председателя мы сделаем все, чтобы выход проходил согласно правилам, и надеемся, что вскоре у нас появится возможность обсудить и будущие отношения».

По словам премьер-министра, задача Эстонии как председателя – сохранять единство Европейского союза.