Инспекция окружающей среды рассказала о последствиях утечки опасных химикатов

"Вытекшая из цистерн жидкость не может так просто смешаться с водой, и поэтому загрязнение не может быстро достичь грунтовых вод", - сообщил в среду пресс-секретарь инспекции окружающей среды, по словам которого из цистерн на станции Сонда могло предположительно вытечь до 50 тонн химикалий, однако точное количество еще не установлено, поскольку перекачка содержимого цистерн в порту Мууга не закончена.

"Инспекция окружающей среды вместе с департаментом окружающей среды картографирует колодцы в окрестностях основного места загрязнения — станции Сонда, за состоянием которых нужно следить", - сообщил пресс-секретарь. По его словам, сначала следует изучить низко расположенные колодцы-накопители, для этого инспекция обменивается информацией с местным самоуправлением.

Инспекция окружающей среды начала уголовное расследование в связи с произошедшей в понедельник на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида- Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн , вытечь могло до 50 тонн химикалий, сообщил пресс-секретарь инспекции.

Уголовное дело начато в на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов. Дело ведет Вируская окружная прокуратура.

В 16.21 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Сонда из цистерны шедшего с завода в Кохтла-Ярве в Мууга грузового состава течет сольвент. Спасатели создали вокруг станции километровую защитную зону, из которой эвакуировали людей, железнодорожное движение было приостановлено. В 17.16 утечку из цистерны ликвидировали, вытекшее вещество покрыли пеной. Люди не пострадали.

Поезд продолжил движение в Мууга, но в 20.32 его остановили на грузовой станции в Тапа, поскольку на переездах Имасту и Тапа из другой цистерны этого же состава вновь стал вытекать сольвент. Вытекшее вещество быстро испарилось благодаря ветру. Спасатели закрыли протекающий вентиль и покрыли вытекшее вещество пеной.

Центр по информации о ядовитых веществах департамента здоровья считает, что опасности для здоровья людей в настоящий момент нет.

Сотрудники инспекции окружающей среды, департамента окружающей среды и Министерства окружающей среды работают в настоящее время над оценкой обширности и опасности загрязнения для окружающей среды. Загрязнение сопровождается опасностью для окружающей среды, прежде всего для грунтовых вод. Поскольку вода движется на поверхности относительно медленно, то есть надежда избежать загрязнения.

Согласно накладным, это была смесь веществ, классифицируемых как опасные химикаты. Точный состав химикатом будет выяснен по результатам анализов, проведенных в специальной лаборатории.

Уборкой загрязнения занимается железнодорожная компания Eesti Raudtee.