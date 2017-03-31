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Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров

Rus.Postimees.ee
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Радар. | ФОТО: Toomas Huik

В связи с участившимися сбоями в работе амортизированных радаров на восточной границе Эстонии погранслужба просит выделить дополнительное финансирование на их ремонт.

За последние шесть месяцев в работе радаров на эстонско-российской границе пять раз возникали серьезные неисправности, из-за которых несколько километров границы оставались без наблюдения и пограничникам приходилось высылать на место специальный отряд, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на Postimees.

По его сведениям, Департамент полиции и погранохраны хотел бы дополнительно получить на ремонт амортизированных радаров 400 000 евро в год.

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