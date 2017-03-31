Пограничники просят 400 000 евро на ремонт радаров

За последние шесть месяцев в работе радаров на эстонско-российской границе пять раз возникали серьезные неисправности, из-за которых несколько километров границы оставались без наблюдения и пограничникам приходилось высылать на место специальный отряд, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на Postimees.

По его сведениям, Департамент полиции и погранохраны хотел бы дополнительно получить на ремонт амортизированных радаров 400 000 евро в год.