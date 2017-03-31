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США официально отказались от курса на свержение Асада с поста президента Сирии

Rus.Postimees.ee
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Башар Асад | ФОТО: SANA/REUTERS

Политика Соединенных Штатов в отношении Сирии изменились с приходом новой администрации: на данный момент она больше не нацелена на свержение президента САР Башара Асада, а главной целью Вашингтона является поиск путей к прекращению гражданской войны в арабской республике, заявила накануне, 30 марта, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, сообщает Newsru.com.

"Речь идет об изменении приоритетов, и наши приоритеты больше не нацелены на свержение Асада", - заявила она (цитата по сайту Al Jazeera).

"Мы не можем сосредоточиться на Асаде так, как это делала предыдущая администрация. Думаем ли мы, что он является помехой (для достижения мира в Сирии)? Да. Будем ли мы сосредотачиваться на том, чтобы свергнуть его? Нет", - добавила она.

Вместо этого, по словам Хейли, Вашингтон сосредоточится на поисках политического урегулирования сирийского конфликта. В этом направлении США готовы к сотрудничеству со всеми участниками конфликта и заинтересованными странами, в том числе с Турцией и Россией.

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