Шотландия запросила у Лондона согласия на новый референдум о независимости

Шотландия обратилась к правительству Великобритании за согласием на проведение нового референдума о независимости, сообщило правительство в Эдинбурге в пятницу, 31 марта. "Народ Шотландии имеет право принимать решения о своем собственном будущем", - написала глава правительства Шотландии Никола Стерджен в послании премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Парламент в Эдинбурге во вторник проголосовал за проведение второго референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Стерджен надеется на то, что шотландцы смогут провести новый всенародный опрос уже осенью 2018 года или самое позднее в начале 2019 года. Для того, чтобы исход голосования имел юридически обязывающую силу, референдум должен быть согласован с правительством в Лондоне.

Шотландия, большинство жителей которой в июне прошлого года проголосовало против Brexit, желает сохранить членство в Евросоюзе или хотя бы остаться частью европейского внутреннего рынка после того, как Великобритания предположительно через два года покинет ЕС.