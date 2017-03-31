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Низкооплачиваемым работникам вернут почти 30 млн евро

BNS
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Деньги. | ФОТО: Тоомас Хуйк

К пятнице Налогово-таможенный департамент получил ходатайства о возврате подоходного налога примерно от 80 000 Низкооплачиваемых сотрудников.

«Ходатайства подали 78 972 человека, которым, по предварительным данным, следует вернуть 28,8 млн евро», - сообщила пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

В том случае, если совершеннолетний человек в течение 2016 года работал с полной нагрузкой по меньшей мере шесть месяцев на протяжении целого календарного месяца и получил брутто-доход на сумму менее 7817 евро, департамент советовал до до 31 марта этого года подтвердить свою декларацию о доходах в интернет-среде департамента, либо с помощью оформленной на бумаге декларации.

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