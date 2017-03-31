Владельцы грузового транспорта о введении налога: значит, все будет дорожать

Все активнее говорят о том, что изменения ударят не только предпринимателям, но и по потребителям, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

На козьей ферме в Конью имеется два грузовика, которые подпадут под действие нового закона, а ее собственник и по совместительству депутат парламента Мартин Репинский считает, что для мелких и даже крупных производителей сельского хозяйства предполагаемый транспортный налог станет неприятным сюрпризом, поскольку ни одно предприятие не порадуется дополнительному расходу, который не приносит дохода.

"У нас все перевозки осуществляются грузовым транспортом свыше 3,5 тонн, который планируют обложить налогом - значит, все будет дорожать, будет новый виток цен. Уже акциз на топливо поднят, не хватало, чтобы грузовые машины обкладывали лишним налогом", – посетовал предприниматель, владелец грузового автотранспорта Роман Шмелев.

По словам Мартина Репинского, еще в прошлой коалиции было вписано, что будет введен налог на большегрузные транспортные средства, однако его постоянно откладывали, поскольку ни один министр не хотел брать на себя такую ответственность: "Первоначально предполагалось, что он будет только для иностранных машин, однако европейская комиссия такой вариант отвергла, сказав, что если вводить налог, то для всех, то есть и для эстонских машин".