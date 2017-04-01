Алексей Венедиктов Rus.Postimees: запреты устанавливают политики с мышлением 20 века

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выступил на конференции TEDxLasnamäe 2017. Порталу Rus.Postimees удалось побеседовать с известным российским журналистом. Смотрите видео!

- Почему российская молодежь недавно вышла на улицы? По какой причине федеральные телеканалы проигнорировали эти протесты?

- Часть российской молодежи вышла на улицу с единственным лозунгом «Надоело!» И когда мы видим, что молодые люди идут с портретами Сталина, это тоже надоело. Это протест. Нынешняя команда находится у власти уже 17 лет. Выросло новое поколение, которое хочет «движухи», в том числе политической, и просто свободы. А власть ограничивает свободу, в частности в интернете, разными странными законодательными мероприятиями. Это и задевает молодежь.

Но это не сторонники одного кандидата в президенты Алексея Навального! Это мальчишки и девчонки, которым всё надоело. С этим они и вышли на улицы – без всякой политической программы.

Те, кто руководит телеканалами, а я имею в виду не профессиональных гендиректоров, а политических людей в Кремле, по-прежнему живут в 20 веке: они считают, что если телеканалы не покажут, то этого события не было. Они напоминают мне детей, которым страшно, тогда они закрывают глаза и ужас исчезает. В 21 веке – это неважно. Не показали, но все обсуждают! Телеканалы не показали даже комментарий пресс-секретаря президента Путина по этому вопросу. Таким образом, он тоже стал цензурируемым из-за этой неправильной позиции. Это ошибочная позиция. Ничего не поделать. Когда-нибудь до них дойдет.

- Почему оппозиционная пресса в России – нишевая, не электоральная? До конца ли вы свободны? Как часто вам приходится идти на сделку с совестью и с властями?

- Во-первых, мы не оппозиционный канал, мы профессиональный канал! Мы не поддерживаем никаких кандидатов, мы разбираем их программы и действия. В каком-нибудь Брюсселе мы были бы банальной радиостанцией.

Насчет нишевости я не знаю. В Москве 54 радиостанции, мы на 5-м месте. Впереди только четыре музыкальные радиостанции. Так что насчет нишевости я не уверен. Отдайте владельцам «Дождя» Первый канал, тогда посмотрим, что будет!

А что касается «сделки-несделки» – то всё в эфире! Что мы скрываем? Есть ли хоть одно расследование, в том числе в отношении президента и премьера, которое мы не обсуждали? Всё показываем!

Конечно, мы не донца свободны, так как в России за последние 4 года принято много рестриктивных законов, совршенно безумных, касающихся свободы распространения информации. Мы абсолютно законопослушное радио, и мы вынуждены законы выполнять.

- Как вы относитесь к запрету российских телеканалов и выступлений артистов в разных странах мира (в частности, к запрету «Дождя» на Украине и выступления Юлии Самойловой на «Евровидении»)?

- Мне кажется, что это тоже проявление людей с мышлением 20 века. Кто захочет, послушает пение Самойловой в интернете и посмотрит «Дождь» в интернете. Бессмысленная история! Видимо, кто-то хочет отчитаться, доложиться и получить лишнюю звездочку либо на грудь, либо на погоны. Это неэффективный запрет с точки зрения тех, кто эти запреты вводит. Будем ждать, пока они повзрослеют!

- Впереди выборы 2018 года. Кто, если не Путин. Есть ли альтернатива? Год назад вы сказали, что ваш прогноз на «послепутина» - Дмитрий Медведев. Прогноз остается в силе?

- На сегодняшний день, если выборы будут уже в это воскресенье, то у Владимира Путина 55-60% голосов в кармане. Год – это слишком долго. За год многое может случиться. По закону, если Владимир Путин улетает на Луну, исполняет обязанности Дмитрий Медведев.

- Насколько вероятно, что Донбасс в преддверии выборов окончательно отколется от Украины и перейдет под контроль России?

- Безусловно, любой сценарий, в том числе мобилизационный, может быть запущен, если президент почувствует, что он не выигрывает с лёта. Но пока он выигрывает с лёта. И в таком сценарии нет необходимости.

Мобилизационный сценарий может быть что в Сирии, что на Украине, что здесь у вас в Эстонии. Он может быть любой. Нарва – это Крым! Я ничего не исключаю.