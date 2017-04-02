Вопрос читателя: что делать, если дверь автомобиля заблокировала другая машина и всем плевать?

«Это был уже третий такой случай, когда мне приходилось лезть в автомобиль с другой стороны. В этот раз у меня на руках был маленький ребенок, и я подумала, что хватит. Позвонила на дорожную линию по номеру 6123000, описала ситуацию и попросила выяснить имя владельца другого автомобиля и позвонить ему. Очень простая и логичная просьба. Мне сказали, что этим не занимаются, должен вмешаться председатель товарищества. Председатель заявил, что парковка принадлежит городу и вновь позвонил по номеру, указанному выше. Ему сказали «пусть женщина лезет с другой стороны». У меня вопрос: на городской парковке любой может вытворять, что хочет и никто не поможет? И зачем нужна такая линия, если там говорят фактически, что «это их не интересует»? Что делать в такой ситуации и могут ли они отказать в помощи?» - спрашивает читательница.

Отвечает руководитель информационно-административного бюро Департамента полиции и погранохраны Иво Кольк:

К сожалению, действительно произошла ситуация, когда коллеги не смогли помочь звонившей. Мы благодарны звонившим за то, что они оповестили о проблеме. Департамента полиции и погранохраны извиняется за неуместный стиль общения работника телефонной линии. Его советы также были неуместны.

Номер 612 3000, прежде всего, предназначен для того, чтобы делиться информацией об услугах департамента, давать советы о том, как ходатайствовать о различных документах, сообщать контакты различных чиновников и информацию об отбуксированных транспортных средствах. Также ожидают сообщения о ситуациях на дорогах, которые не требуют быстрого вмешательства и с которые нецелесообразно обращаться по короткому номеру 112.

По возможности мы помогаем в и других вопросах. Мы видим, что запросы звонящих гораздо шире. Звонят люди, жизни и здоровью которых ничего не угрожает, но которые не могут найти решение своей проблемы. Нам необходимо будет пересмотреть свои принципы работы, особенно, в вопросе парковки. Мы сами хотим сделать системы лучше, чтобы человек, который к нам обращается, получил бы помощь.