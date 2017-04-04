Опубликован список пострадавших при взрыве в метро

На 5:50 мск список пострадавших включал в себя данные 51 человека. Среди них трое несовершеннолетних. Фамилии и имена четырех женщин, находящихся в больницах, на момент подготовки этого материала установить не удалось.

По данным МЧС, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Петербурга: ДГБ им. К.А. Раухфуса, СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», Клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова, Городскую больницу № 26, ВМА им. С.М. Кирова, НИИ им. И.И. Джанелидзе и Мариинскую больницу.

В ведомстве отмечают, что у МЧС продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку.

Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.