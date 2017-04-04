Внимание, розыск: в Таллинне мужчина угрожал женщине топором

В воскресенье в 14.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в частный двор на улице Линну-теэ в Кристийне ворвался незнакомый мужчина с топором в руках. Мужчина угрожал владелице дома — 70-летней женщине, а также ее собаке.

«По имеющейся информации есть основания полагать, что мужчину раздражала лающая во дворе дома собака», - сказал руководитель Ляэне-Харьюского отделения по профилактике и предотвращению правонарушений Пыхьяской префектуры Эркко Пийримяги.

Во время происшествия никто не пострадал.

С Postimees связалась внучка владелицы дома и сообщила, что нападающему около 50 лет, он среднего роста и среднего телосложения. На нем была черная шапка и черная кожаная куртка.

По словам внучки, мужчина ворвался в сад и пытался прорваться в дом, где находился ее девятилетний ребенок, правнук хозяйки. Когда она подошла к двери, мужчина угрожал убить ее и собаку, которая мешает свои лаем. После этого пожилая женщина позвонила в полицию, поскольку боялась за свою жизнь и ребенка. После звонка в полицию мужчина ушел и направился по улице Алги в сторону Мустамяэ.

Полицейский патруль побеседовал с потерпевшей, которая описала мужчину. Словесный портрет правонарушителя был передан всем полицейским в округе. Полицейские патрули начали поиски подходящего под описание мужчины, к настоящему моменту один такой был проверен, однако пока что никто еще не задержан.

Начато производство, сейчас ведутся активные поиски злоумышленника. Сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Полиция просит всех, кто в это время находился неподалеку от места происшествия и/или располагает какой-либо полезной информацией, связаться с Ляэне-Харьюским отделением полиции по телефону 612 5710.