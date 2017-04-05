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Фото: четыре совета, как сделать уютнее маленькую ванную

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.shannoneddings.com/

Маленькое пространство совсем не обязательно требует минималистского дизайна. Иногда крупный рисунок и высокие шкафы для хранения разумнее, чем одноцветная плитка и скромные детали, пишет Kodu.

Будьте смелее

Вместо того, чтобы оставить стены скучными и пустыми, попробуйте наклеить обои с крупным рисунком, покрасить стены темной яркой краской иди положить пеструю кафельную плитку. В ванной вы не проводите столько же времени, как в других комнатах, поэтому не надо бояться яркости и необычности.

Фото: houseofturquoise.com

Выберите практичный шкафчик под раковину

В маленьких комнатах всегда не хватает мест для хранения. Если под раковиной есть свободное место, установите там шкаф с большим количеством ящичков и полочек.

Фото: robertelliotthomes.com

Чем меньше ванная, тем больше зеркало

Маленькая ванная не означает, что в ней все должно быть небольшого размера. Большое зеркало делает помещение визуально более просторным.

Фото: ourfifthhouse.com

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