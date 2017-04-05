Фото: четыре совета, как сделать уютнее маленькую ванную

Маленькое пространство совсем не обязательно требует минималистского дизайна. Иногда крупный рисунок и высокие шкафы для хранения разумнее, чем одноцветная плитка и скромные детали, пишет Kodu.
Будьте смелее
Вместо того, чтобы оставить стены скучными и пустыми, попробуйте наклеить обои с крупным рисунком, покрасить стены темной яркой краской иди положить пеструю кафельную плитку. В ванной вы не проводите столько же времени, как в других комнатах, поэтому не надо бояться яркости и необычности.
Фото: houseofturquoise.com
Выберите практичный шкафчик под раковину
В маленьких комнатах всегда не хватает мест для хранения. Если под раковиной есть свободное место, установите там шкаф с большим количеством ящичков и полочек.
Фото: robertelliotthomes.com
Чем меньше ванная, тем больше зеркало
Маленькая ванная не означает, что в ней все должно быть небольшого размера. Большое зеркало делает помещение визуально более просторным.
Фото: ourfifthhouse.com
Ищите новые идеи
Маленькие и большие корзины, лестница-стремянка вместо стеллажа одновременно удобны и декоративны.