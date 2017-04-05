Фото: четыре совета, как сделать уютнее маленькую ванную

Будьте смелее

Вместо того, чтобы оставить стены скучными и пустыми, попробуйте наклеить обои с крупным рисунком, покрасить стены темной яркой краской иди положить пеструю кафельную плитку. В ванной вы не проводите столько же времени, как в других комнатах, поэтому не надо бояться яркости и необычности.

Фото: houseofturquoise.com

Выберите практичный шкафчик под раковину

В маленьких комнатах всегда не хватает мест для хранения. Если под раковиной есть свободное место, установите там шкаф с большим количеством ящичков и полочек.

Фото: robertelliotthomes.com

Чем меньше ванная, тем больше зеркало

Маленькая ванная не означает, что в ней все должно быть небольшого размера. Большое зеркало делает помещение визуально более просторным.

Фото: ourfifthhouse.com

Ищите новые идеи

Маленькие и большие корзины, лестница-стремянка вместо стеллажа одновременно удобны и декоративны.