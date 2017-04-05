Галерея: российские спецслужбы опубликовали снимки подозреваемых в терроризме

"Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Петербурга осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность террористических организаций - "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".

"СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене", - говорится в пресс-релизе.

В СКР сообщили, что проводятся обыски по местам проживания подозреваемых. Изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения. Проводятся мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности их соучастников, сказали в СКР.

В результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Он умер в результате организованного им самим взрыва. Экспертиза обнаружила его генетические следы на оставленной на станции метро "Площадь Восстания" сумке с еще одним взрывным устройством, которое не сработало и было обезврежено.