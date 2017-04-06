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Убитая дорога остановила работу предприятия: последовали увольнения

Rus.Postimees.ee
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Гравийная дорога. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Из-за критического состояния государственной грунтовой дороги в Латвии, которая ведет от Рожупе до Шпоги , работу на неопределенное время прекратило одно из крупнейших сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий Варкавского края «Šņepstu Jaunāres», сообщает передача «Panorāma» Латвийского телевидения.

На этой неделе из-за ограничения объема грузов работа на деревообработке была остановлена, так как материалы невозможно доставить заказчикам. Оборотные средства компании заморожены, а несколько сотрудников потеряли работу, сообщает Rus.TVNET.

Производственный руководитель «Šņepstu Jaunāres» Янис Шнепстс передаче указал, что из-за дороги хозяйство неконкурентоспособно, предприятие не может заключать договора на долгий срок. В эту влажную погоду материал стоит снаружи, и в течение трех месяцев он просто испортится, пояснил он.

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