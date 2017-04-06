Убитая дорога остановила работу предприятия: последовали увольнения

На этой неделе из-за ограничения объема грузов работа на деревообработке была остановлена, так как материалы невозможно доставить заказчикам. Оборотные средства компании заморожены, а несколько сотрудников потеряли работу, сообщает Rus.TVNET.

Производственный руководитель «Šņepstu Jaunāres» Янис Шнепстс передаче указал, что из-за дороги хозяйство неконкурентоспособно, предприятие не может заключать договора на долгий срок. В эту влажную погоду материал стоит снаружи, и в течение трех месяцев он просто испортится, пояснил он.