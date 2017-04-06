Невероятно! Число посетивших Эстонию туристов из России выросло на 80%

Услугами эстонских гостиниц воспользовались 113 000 иностранных и 94 000 внутренних туристов, сообщил в четверг, 6 апреля, Департамент статистики, сообщает портал Rus.err.ee.

По сравнению с февралем прошлого года количество иностранных туристов увеличилось на 18%, а количество внутренних туристов выросло на 7%.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в ведомстве, в феврале 2016 года на ночлег в Эстонии останавливались 17 300 туристов из России - это на 7772 человека больше, чем в том же месяце прошлого года.