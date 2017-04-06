Видео: очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме на востоке Петербурга

На место выехали оперативные службы города для проверки этой информации.

По уточненным данным, на востоке Петербурга произошло обрушение облицовки жилой многоэтажки, никто не пострадал. Предположения очевидцев о взрыве в доме не подтверждаются, сообщили в МЧС.

"По неустановленной причине обрушилась часть облицовочного покрытия монолитного дома на Проспекте Солидарности. Обрушившейся кирпичной кладкой повредило часть припаркованных машин", - сказал представитель главка.

Он сообщил, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС подчеркнули, что предположения очевидцев о взрыве в доме не находят подтверждения.