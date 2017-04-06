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Задержанному в Ирландии Имре Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kaader videost

Сегодня задержанный в Ирландии Имре Аракас предстал перед дублинским судом, где ему предъявили подозрение в подготовке убийства, пишет Postimees.

Журналист издания  Irish Sun Оуэн Сонлон сообщил Postimees, что Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства Джеймса Гейтли, известного в преступных кругах Ирландии.

Суду были представлены улики и доказательства, на основании которых Аракас был задержан.

Представители ирландской полиции сообщили, что на суде Аракас отказался от дачи показаний.

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