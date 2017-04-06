Задержанному в Ирландии Имре Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства

Журналист издания Irish Sun Оуэн Сонлон сообщил Postimees, что Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства Джеймса Гейтли, известного в преступных кругах Ирландии.

Суду были представлены улики и доказательства, на основании которых Аракас был задержан.

Представители ирландской полиции сообщили, что на суде Аракас отказался от дачи показаний.