Задержанному в Ирландии Имре Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства
6 апреля 2017 г., 20:37
Сегодня задержанный в Ирландии Имре Аракас предстал перед дублинским судом, где ему предъявили подозрение в подготовке убийства, пишет Postimees.
Журналист издания Irish Sun Оуэн Сонлон сообщил Postimees, что Аракасу предъявили подозрение в подготовке убийства Джеймса Гейтли, известного в преступных кругах Ирландии.
Суду были представлены улики и доказательства, на основании которых Аракас был задержан.
Представители ирландской полиции сообщили, что на суде Аракас отказался от дачи показаний.
Imre Arakas arriving at CCJ under armed #garda escort. pic.twitter.com/uuHzRFH2F0— Michael O'Toole (@mickthehack) 6 апреля 2017 г.