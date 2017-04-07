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Подробности: житель Ростова-на-Дону устроил взрыв из ревности

Rus.Postimees.ee
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Полиция на месте происшествия. | ФОТО: STRINGER/REUTERS

Задержанный по подозрению в совершении взрыва в Ростове-на-Дону мужчина признался в содеянном, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый - 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", - сказал представитель ведомства, сообщает Интерфакс.

Задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

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