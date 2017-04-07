Adidas запустит напечатанные на принтере кроссовки в массовое производство

Таким образом фирма пытается идти в ногу с быстро меняющейся модой и создавать все больше товаров, отвечающих индивидуальным пожеланиям, пишет Reuters. Adidas и сейчас позволяет клиентам менять цвет и рисунок заказанной по интернету обуви, но на 3D-принтере можно выпускать и очень небольшие эксклюзивные партии и даже полностью индивидуальные, сделанные по ноге подошвы.

Конкуренты фирмы – Nike, Under Armour и New Balance - также экспериментировали с трехмерной печатью, но до сих пор ограничивались созданием прототипов и отдельными спецзаказами. Прежние трехмерные принтеры были медленными, печать – дорогой, а конечная продукция зачастую не отвечала стандартам качества.

Adidas же заключил договор со стартап-фирмой Carbon из Силиконовой долины, вместе с которой разрабатывает методы, позволяющие создавать подошвы высокого качества в больших количествах и по разумной цене. «Это большой шаг не только для нас, но и для всей промышленности, - сказал директор Adidas по инновациям Герд Манц на презентации обуви Futurecraft 4D. – Мы преодолели первые границы».

Фирма Carbon, которую кроме прочих поддерживают General Electric и Google, разрабатывает технологию, использующую при печати светочувствительную полимерную смолу, которую разогревают для прочности. Обычные трехмерные принтеры печатают обувь по методу Hewlett Packard – слой за слоем пластиковым порошком (этим методом на данный момент пользуется, например, Nike).

Adidas надеется продать 5000 пар кроссовок Futurecraft 4D уже в течение этого года и 100 000 пар – в течение следующего, когда Carbon сумеет уменьшить время печати одной подошвы с одного часа до менее 20 минут.

Цена продукции пока не объявлена, однако Adidas сообщил, что будет снижать цену по мере становления технологии более эффективной.