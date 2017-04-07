Президент Эстонии выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в центре Стокгольма

«Мне грустно. Сегодняшнее нападение на невинных людей в центре Стокгольма — трусливый и жестокий поступок. Я и все жители Эстонии мысленно с нашими соседями шведами. Мои глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Estland står vid Sveriges sida», - говорится в сообщении Керсти Кальюлайд в Facebook.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов, по данным полиции, погибли по крайней мере три, получили травмы восемь человек.

Полиция назвала произошедшее терактом и предупредила, что находиться на месте происшествия по-прежнему опасно.