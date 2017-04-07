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Президент Эстонии выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в центре Стокгольма

Rus.Postimees.ee
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Керсти Кальюлайд | ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в центре Стокгольма.

«Мне грустно. Сегодняшнее нападение на невинных людей в центре Стокгольма — трусливый и жестокий поступок. Я и все жители Эстонии мысленно с нашими соседями шведами. Мои глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Estland står vid Sveriges sida», - говорится в сообщении Керсти Кальюлайд в Facebook.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу пешеходов, по данным полиции, погибли по крайней мере три, получили травмы восемь человек.

Полиция назвала произошедшее терактом и предупредила, что находиться на месте происшествия по-прежнему опасно.

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