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Еще один эстонский оператор компенсирует расходы за звонки и SMS из Швеции

Rus.Postimees.ee
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Теракт в Стокгольме. | ФОТО: JONAS EKSTROMER / TT/TT NEWS AGENCY

Еще одна телекоммуникационная компания в Эстонии сообщила, что компенсирует своим клиентам, которые находились в пятницу в Стокгольме, расходы на мобильную связь в течение двух дней.

Об этом в субботу сообщило предприятие Telia, пояснив, что руководство компании решило возместить своим клиентам, находящимся в Швеции, расходы на мобильную связь в пятницу и субботу в связи с произошедшим 7 апреля в Стокгольме терактом.

Всем договорным клиентам Telia и Diil, а также пользователям разговорных карточек, находящимся сейчас в Швеции, фирма оплатит их звонки и сообщения из Швеции в Эстонию. Бесплатными на эти два дня будут и звонки и сообщения, принимаемые ими в Швеции.

Накануне оператор мобильной связи Tele2 сообщил, что в связи с трагическими событиями в Стокгольме покроет расходы на входящие и исходящие звонки, а также отправку СМС и мобильную передачу данных своих договорных клиентов, находящихся в Швеции.

Фирма пояснила, что это решение, действующее в период с 7 по 8 апреля, позволит клиентам общаться со своими близкими, не беспокоясь о расходах на мобильную связь.

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