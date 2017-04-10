Стокгольмский террорист объявил себя сторонником ИГИЛ и сказал, что доволен терактом

По данным шведской газеты Expressen, во время допроса мужчина заявил, что теракт был осуществлен именно таким образом, как он планировал, сообщают радионовости ERR.

Кроме этого, Акилов заявил, что действовал по приказу ИГИЛ, пишет шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, такое заявление он сделал на одном из допросов, добавив, что является сторонником «Исламского государства», сообщает РБК.

«Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», — привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».